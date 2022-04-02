الكرملين: أوروبا لن تعود إلى حوار مع روسيا قبل أن تصحو من سكرتها

2022-04-02 / 2:28 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوقت لم يحن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار معها.

وقال بيسكوف في مقابلة أجراها معه برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” التلفزيوني، والذي نشر الصحفي الروسي بافل زاروبين، اليوم السبت، مقطعا منه عبر قناته في “تيليغرام”: “عندما يصحو الأوروبيون قليلا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار”.

وأضاف أن ذلك “لن يحدث على المدى القريب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنها لن تمس قطاع الطاقة، وأن العمل جار “على الحد من القدرة على تجاوز هذه العقوبات”.

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