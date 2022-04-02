المغرب يمنح مجموعة من نسخ المصحف الشريف للجالية المسلمة بالغابون

هبة بريس

قام سفير المغرب بالغابون، عبد الله الصبيحي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بتسليم مجموعة كبيرة من نسخ المصحف الشريف لمسجد الحسن الثاني الكبير في ليبرفيل لتوزيعها على أفراد الجالية المسلمة في الغابون.

وقد تم تسلم هذه المصاحف، عشية حلول شهر رمضان المبارك، من قبل إمام مسجد الحسن الثاني الكبير إسماعيل أوسيني أوسا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “الجميع يعلم بتشبث المغرب بإسلام السلام والتسامح، والاعتدال والوسطية”، داعيا إلى الاستفادة من هذه الهبة وتوزيعها بشكل جيد.

ومن جهته شكر الإمام إسماعيل أوسيني أوسا السفير المغربي على “هذه المبادرة التضامنية”.

وانتهز الفرصة لينقل للسفير امتنان مسلمي الغابون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين.

وفي ختام مراسم التسليم، تم رفع الدعاء الصالح لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وفخامة الرئيس الغابوني علي بونغو، بدوام الصحة والعافية والتوفيق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر التقوى والإيمان.

وتندرج هذه العملية وهي ليست الأولى، في إطار روح التضامن بين البلدين الشقيقين.

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