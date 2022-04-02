المغرب يمنح مجموعة من نسخ المصحف الشريف للجالية المسلمة بالغابون

2022-04-02 / 11:28 صباحًا
0
هبة بريس

قام سفير المغرب بالغابون، عبد الله الصبيحي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بتسليم مجموعة كبيرة من نسخ المصحف الشريف لمسجد الحسن الثاني الكبير في ليبرفيل لتوزيعها على أفراد الجالية المسلمة في الغابون.

وقد تم تسلم هذه المصاحف، عشية حلول شهر رمضان المبارك، من قبل إمام مسجد الحسن الثاني الكبير إسماعيل أوسيني أوسا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “الجميع يعلم بتشبث المغرب بإسلام السلام والتسامح، والاعتدال والوسطية”، داعيا إلى الاستفادة من هذه الهبة وتوزيعها بشكل جيد.

ومن جهته شكر الإمام إسماعيل أوسيني أوسا السفير المغربي على “هذه المبادرة التضامنية”.

وانتهز الفرصة لينقل للسفير امتنان مسلمي الغابون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين.

وفي ختام مراسم التسليم، تم رفع الدعاء الصالح لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وفخامة الرئيس الغابوني علي بونغو، بدوام الصحة والعافية والتوفيق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر التقوى والإيمان.

وتندرج هذه العملية وهي ليست الأولى، في إطار روح التضامن بين البلدين الشقيقين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد…

2022-04-02 / 10:06 صباحًا
Photo of الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

2022-04-01 / 7:40 مساءً
Photo of الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

2022-03-31 / 12:46 مساءً
Photo of بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

2022-03-30 / 6:17 مساءً
Photo of السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد الحرام

السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد…

2022-03-29 / 5:10 مساءً
Photo of بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

2022-03-28 / 3:35 مساءً
Photo of وفق ضوابط ومعايير محددة .. عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

وفق ضوابط ومعايير محددة .. عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

2022-03-23 / 12:47 مساءً
Photo of تحت الرعاية السامية طرفاية تحتضن مسابقة حفظ وتجويد القران الكريم…

تحت الرعاية السامية طرفاية تحتضن مسابقة حفظ وتجويد القران…

2022-03-19 / 9:50 مساءً
Photo of التوفيق يبرز إصلاحات المغرب في مجال تأهيل التعليم العتيق

التوفيق يبرز إصلاحات المغرب في مجال تأهيل التعليم العتيق

2022-03-16 / 4:06 مساءً
Photo of الأوقاف تعيد فتح أماكن الوضوء بمساجد المملكة إبتداء من غد الجمعة

الأوقاف تعيد فتح أماكن الوضوء بمساجد المملكة إبتداء من…

2022-03-10 / 8:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق