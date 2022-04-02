الONCF تطلق برناماجا خاصا بتنقلات “العطلة ورمضان”

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاقَ برنامج رحلات خاص لمواكبة تنقلات المسافرين كي تتلاءم مع أوقات العمل الإدارية ابتداء من فاتح أبريل الجاري، بمناسبة حلول العطلة المدرسية وشهر رمضان المبارك.

وذكر المكتب، في بلاغ له، أن محور طنجة- الدار البيضاء “البراق” سيعرف تغييرات، حيث سيشمل برنامج سير قطارات “البراق” خلال هذا الشهر توفير 16 قطارا في اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بوتيرة قطار كل ساعتين، وقطار آخر بعد الإفطار في حدود العاشرة ليلا، مشيرا إلى أن هذا العرض سيتعزز كل يوم أحد من الثانية إلى الخامسة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن محور الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة سيحتفظ فيه بوتيرة قطار كل 30 دقيقة على مستوى محور الدار البيضاء الميناء- الرباط، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة 6 و20 دقيقة صباحا إلى الساعة 6 مساء، مع خدمة ليلية من الثامنة والنصف إلى العاشرة ليلا.

وعلى مستوى محور مراكش- الدار البيضاء- فاس، يقول المكتب إنه سيوفر قطارا على رأس كل ساعة خلال منتصف النهار، وقطارا بوتيرة ساعتين فيما تبقى من اليوم.

وأوضح المكتب أن هذا العرض يوفر 28 قطارا بين فاس والدار البيضاء بوتيرة قطار كل ساعة من السادسة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.

وبالنسبة لباقي المحاور، يضيف البلاغ، “ستطرأ بعض التغييرات في مواقيت القطارات لمواكبة احتياجات تنقل المسافرين خلال شهر رمضان المبارك”.

وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن عرض استثنائي “ذهاب- إياب” ابتداء من 4 أبريل الجاري على مستوى قطارات “الأطلس” و”البراق” لتمكين المسافرين من الجو العائلي خلال الشهر الفضيل.

وتابع المصدر ذاته أنه بالنسبة لكل تذكرة “ذهاب إياب” على متن قطارات “أطلس” سيستفيد المسافر من تخفيض على تذكرة العودة في حدود 20 في المائة بالنسبة لجميع الوجهات المتوسطة والبعيدة.

أما على مستوى “البراق” فسيوفر هذا العرض تخفيضا يصل إلى 40 في المائة على تذكرة العودة لنفس اليوم صالحة من العاشرة ليلا من يوم الاثنين إلى غاية السبت.

وبخصوص عرض “yalla” ومن أجل السفر بتكلفة أقل والتواجد مع الأقارب طيلة الشهر المبارك، يضع المكتب الوطني للسكك الحديدية 3300 تذكرة كل يوم بثمن YALLA AL boraq بـ89 درهما فقط، و49 درهما على متن قطارات YALLA atlas بالنسبة للرحلات المتوسطة، و99 درهما بالنسبة للرحلات الطويلة والبعيدة.

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