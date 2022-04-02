طقس السبت.. أجواء باردة وسماء غائمة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد شيئا ما مع تكون جليد محليا بكل من الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى، بشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا غرب الواجهة المتوسطية، وبالريف وبمرتفعات الأطلس، مع بعض الهبات من الرياح القوية نوعا ما بمنطقة طنجة، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 02 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 16 درجة بكل من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان الى هائج في المواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الاطلسي.

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