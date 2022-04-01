صفعة ويل سميت

ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية جوائز الأوسكار

2022-04-01 / 11:34 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قرر الممثل الأميركي المعروف، ويل سميث الاستقالة من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة “الأوسكار”، على خلفية، صفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد.

وأصدر سميث بيانا الجمعة، قال فيه: “لقد استجبت بشكل مباشر لإخطار جلسة الاستماع التأديبية للأكاديمية، وسأقبل تماما جميع العواقب المترتبة على سلوكي. كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 صادمة ومؤلمة ولا تغتفر”.

وأضاف سميث: “إن قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير العالمية في المنزل”.

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تعليق واحد

  1. زمن العجائب، ممثل تقام عليه الدنيا بسبب صفعه لكوميدي استهزأ بزوجته المريضة، ما فعله ويل سميث بكريس هو الصحيح…حتى يعلم الكوميديين أن للسخرية حدود. و أن تعلم جميع النساء من يدافع عنهن هم أزواجهم لا الجمعيات البراقة.
    زد على ذلك، اجبار ويل سميث على الاعتذار و الاستقالة بدافع مناهضة العنف، ألم تكن هوليود بجميع امكانياتها هي من تنتج و تدعو الى العنف عبر انتاج افلام يتأثر بها الصغير قبل الكبير…
    تراجع ويل سميث و اعتذاره ما كان في محله بالنسبة لي

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