العطلة المدرسية: ” الأطوروت ” تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر

هبة بريس _ الرباط

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها من مستعملي الطريق السيار، بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية، التي تصادف نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة بداية العطلة المدرسية، خاصة اليوم الجمعة، ويوم غد السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

ولهذا، ومن أجل سفر آمن ومريح، توصي الشركة زبناءها – مستعملي الطريق السيار، أيضا، بالاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل “ADMTRAFIC”، والاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم، وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، مع أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة، ومراقبة حالة العجلات.

وشدد المصدر ذاته على أنه يتعين، أيضا، توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في واضح النهار .

وللمزيد من المعلومات، تضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في خدمة زبنائها الرقم 5050

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0