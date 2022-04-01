بوريطة يتباحث مع نائب وزير الخارجية الصومالي

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالداخلة، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الصومالي، محمود عبدي حسن.

وأكد ا عبدي حسن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مبرزا العلاقات الوثيقة والعريقة التي تجمع بين المغرب والصومال.

وأشاد الدبلوماسي الصومالي، خلال هذه المباحثات التي جرت على هامش ندوة نظمها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، بمتانة العلاقات الثنائية القوية والمتميزة، مؤكدا أن الجانبين استعرضا جملة من التدابير الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

وعبر عبدي حسن، كذلك، عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، معربا عن أمله في مزيد من التطور في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الصومالي شارك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين الأفارقة، في افتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة.

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