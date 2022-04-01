روسيا تهدد بفرض غرامات على موسوعة ويكيبيديا

هبة بريس _ وكالات

هددت السلطات الروسية موسوعة “ويكبيديا” بغرامات في حال لم تستجب لطلب موسكو إزالة محتوى يتناقض مع روايتها الرسمية حول الحرب في أوكرانيا.

ونقلت إذاعة “NPR” أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية “روسكومنادزور” أعلنت، الخميس، أنها طلبت من الموسوعة إزالة “مواد غير موثوقة” و”معلومات أخرى محظورة” في روسيا حول العملية العسكرية التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا.

واتهمت السلطات الروسية الموسوعة بتضليل المستخدمين الروس عمدا، وفق ما ينقل التقرير.

وهددت روسيا ويكبيديا بتغريمها مبلغ يصل إلى 4 ملايين روبل، أو ما يقرب من 47 ألف دولار، لفشلها في إزالة تلك المواد، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الروسي.

وسنت روسيا تشريعا الشهر الماضي يجرم تغطية الحرب بشكل يتناقض مع الرواية الرسمية، ما أجبر العديد من وسائل الإعلام المستقلة في البلاد على الإغلاق والعديد من الصحفيين على مغادرة البلاد خوفا من مواجهة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

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