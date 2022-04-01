وزارة بنموسى تعلن الشروع في التحويل المالي لبرنامج ” تيسير ”

هبة بريس __ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الأول برسم الموسم الدراسي 2021-2022 في إطار برنامج “تيسير”، ابتداء من 12 أبريل إلى غاية 12 ماي 2022 على مستوى الوكالات البريدية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن التحويل المالي الأول للبرنامج يغطي المرحلة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022.

وأضاف المصدر ذاته أنه حتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين لمؤسسة “بريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد(ة) رئيس(ة) المؤسسة التعليمية والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.

وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية.

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