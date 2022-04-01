أنطونيو غوتيريش… سأصوم رمضان مع المسلمين

هنأ أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الجمعة، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في رسالة مسجلة بالفيديو : “أبعث بأحر تمنياتي مع بدء ملايين المسلمين حول العالم شهر رمضان المبارك”.

ويتحرى المسلمون في شتى بقاع العالم رؤية هلال شهر رمضان، مع مغرب الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان وفق التقويم الهجري.

وأضاف غوتيريش: “هذا شهر التعاطف والتأمل والتعلم.. وفرصة للالتقاء والارتقاء ببعضنا البعض”.

وتابع: “في كل شهر رمضان، كان لي شرف زيارة البلدان الإسلامية، والصوم تضامناً والإفطار مع الناس”.

واستدرك قائلا: “لسوء الحظ، جعلت جائحة كورونا ذلك مستحيلًا، لكنني سعيد لاستئناف هذا التقليد هذا العام”.

واستطرد: “في أوقات المأساة والمعاناة هذه، فإن أفكاري وقلبي مع كل شخص يواجه الصراع والنزوح والخوف”.

وزاد: “يعلمنا القرآن الكريم أن الله خلقنا أممًا وقبائل لكي نتعارف على بعضنا البعض.. وفي هذا الشهر الكريم وكل يوم، دعونا نستلهم ذلك من خلال العمل يدا بيد من أجل سلامة وكرامة وازدهار جميع النساء والرجال”.

وختم الأمين العام رسالته المسجلة بالفيديو قائلًا: “دعونا نتعلم من بعضنا البعض ونبني معا عالما يسوده السلام.. ورمضان كريم”.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3