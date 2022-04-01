وجدة ..حجز واتلاف حوالي 905 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة

هبة بريس : وجدة

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الابرك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وحماية لصحتهم وسلامتهم، قامت اللجنة العاملية المختلطة لعمالة وجدة أنجاد من أجل المراقبة بجولات يومية منذ 22 مارس 2022، وذلك لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية المستهلكة المعروضة للبيع، كذا المخزنة بالمستودعات والتتبع لمسالك توزيعها بمختلف الأسواق ونقط البيع بالمدينة.

وأسفرت على تسجيل 34 مخالفة تتمثل في عدم إشهار الاثمنة، عدم الإدلاء بالفواتير ثم الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كما تم حجز وإتلاف 744 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما تم كذلك بالمحطة الطرقية بوجدة، على ضبط 161,5 كلغ من الزبدة مجهولة المصدر ذات عنونة غيرمطابقة( الرخصة الصحية وعنوان الشركة وهمي) غير صالحة ومنقولة في ظروف غير صحية على متن حافلة لنقل المسافرين تم إتلافها وتحرير محضر مخالفة في حق صاحبها من طرف مصالح onssa.

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