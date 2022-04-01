تضرر 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

هبة بريس _ وكالات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الجمعة بتضرر ما لا يقل عن 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وشملت الأضرار 29 موقعا دينيا و16 مبنى تاريخيا وأربعة متاحف وأربعة معالم أثرية، وتمكنت يونسكو من التحقق من الأضرار عبر صور الأقمار الصناعية وافرقاء في أوكرانيا، وفق ما أوضح متحدث باسم المنظمة مؤكدا أن القائمة “ليست شاملة”.

وأضاف المتحدث “يواصل خبراؤنا التحقيق في عدد من التقارير”.

تقع خمسة من هذه المواقع في منطقة تشيرنيهيف (شمال) التي يقصفها الجيش الروسي، وهي مدرجة على قائمة “إرشادية” لليونسكو، أي أن على كييف ترشيحها لتصبح جزءا من قائمة التراث العالمي للأمم المتحدة.

وتقع خمسة مواقع أخرى في منطقة كييف و18 في منطقة خاركيف التي تتعرض أيضا لقصف روسي مكثف، وفق القائمة التي وضعتها يونسكو واطلعت عليها وكالة فرانس برس. وتقع بقية المواقع المتضررة في مناطق سومي (شمال شرق) وجيتومير (غرب كييف) وزابوروجيا (جنوب) ودونيتسك ولوغانسك (شرق).

لا تورد هذه القائمة معلومات عن مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تحاصرها وتقصفها القوات الروسية، ومدينة خيرسون (جنوب) التي تحتلها تلك القوات

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