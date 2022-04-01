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خاص.. مسلم يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في “ولاد الدرب

2022-04-01 / 8:19 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي “مسلم” عبر اتصال هاتفي مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية، -كشف- عن تفاصيل مشاركته في السلسلة الرمضانية “ولاد الدرب” .

و في سياق متصل، أكد الرابور المغربي أنه تم اختياره لغناء جينيريك مسلسل “ولاد الدرب” من طرف الشركة المنفذة للانتاج بموافقة mbc5 ،نظرا لتجربته السابقة و الناجحة من قبل في اغنيته “الغول” .

و أضاف “مسلم” أن أغنية “سرك” تتعلق بأحداث المسلسل الذي سوف يبث على قناة MBC5 طيلة أيام رمضان، مشيرا أنه سوف يتم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية و الذي تم تصويره بمدينة طنجة، بالاسبوع الأول من رمضان، كاشفا أنه تم الاستعانة ببعض المشاهد من المسلسل نظرا لارتباطها بكلمات الأغنية.

و عن تفاصيل “سرك”، صرح الرابور المغربي أنها من كلماته و ألحانه و غنائه، و هي مرتبطة بشكل مباشر بأحداث المسلسل الرمضاني، الذي تعالج قصته موضوعا حساسا و يهم جميع شرائح المجتمع، مشيرا أن التنسيق و كذا الإدارة الفنية للعمل كان تحت إشراف زوجته الفنانة المغربية أمال صقر.

و في نفس الصدد، أعرب “مسلم” عن سعادته بهذه التجربة الخاصة التي تطلبت منه مجهودا خاص، و ذلك بسبب تقيده و التزامه بقصة و أحداث المسلسل، و كذا لأنه أول تعامل له مع قناة ال mbc .

و عرف مسلسل “ولاد الدرب ” مشاركة كل من أمين الناجي، فاتي جمالي، فاطمة الزهراء قنبوع، عبد السلام بوحسيني وعبد الحميد أبو عنان، و هو من إخراج ياسين فنان و سيناريو فاتن اليوسفي.

و الجدير بالذكر أنها تعد التجربة الثانية للنجم المغربي، حيث أدى سابقا تتر لمسلسل رمضاني سنة 2016، و حققت الأغنية التي تحمل عنوان “الغول” نسب مشاهدة عالية في ظرف وجيز.

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