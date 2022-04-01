اكاديمي : موقف مدريد “العقلاني” حيال الصحراء سيعزز التعاون الثنائي

أكد أليسيو بوستيغليوني، الأستاذ الإيطالي للعلاقات الدولية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا تبنت موقفا “براغماتيا” و”عقلانيا” من خلال دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، ما سيمكن من تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة من التعاون المثمر لفائدة البلدين والمنطقة بأسرها.

وقال الخبير السياسي الإيطالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المملكة في العام 2007 “يعتبر الحل المثالي من أجل ضمان رفاهية الساكنة، وكذا السلام والاستقرار في المنطقة المتوسطية”، معربا عن أسفه لـ “مواصلة +البوليساريو+ إشاعة الفوضى في المنطقة، عبر انتهاك أبسط حقوق الإنسان والتلاعب بتطلعات الصحراويين”.

وأكد الخبير الإيطالي أن القرار “الحكيم” لحكومة سانشيز يؤكد الريادة الدبلوماسية المغربية، التي تجسدت على الخصوص من خلال افتتاح قنصليات لعشرين بلدا في أقاليم جنوب المملكة، مسجلا أن الدعم الإسباني ينضاف إلى ذلك المعبر عنه من طرف عدة بلدان أوروبية، لاسيما ألمانيا وفرنسا، فضلا عن الاعتراف الأمريكي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أجرى، أمس الخميس، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.

وخلال هذه المحادثات، جدد جلالة الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، رئيس الحكومة الإسبانية.

وفي هذه الرسالة، أكد سانشيز أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

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