الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد مغرب شمس اليوم الجمعة، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ، سيكون بعد غد الأحد، الموافق لـ3 أبريل 2022 م.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ، موافق 01 أبريل 2022م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 03 أبريل 2022م.

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