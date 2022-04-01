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الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

2022-04-01 / 7:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد مغرب شمس اليوم الجمعة، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ، سيكون بعد غد الأحد، الموافق لـ3 أبريل 2022 م.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ، موافق 01 أبريل 2022م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 03 أبريل 2022م.

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‫20 تعليقات

  3. اللهم إني نويت ان اصوم رمضان المبارك بإذن الله تعالى كاملا لوجهك الكريم ايمانا واحتسابا؛ اللهم فتقبله مني واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتك مومنا وبارك لي فيه انك سميع مجيب الدعاء يآرب ولطفك بنا وسترك يآرب.

  5. كل عام وانتم بالف خير يآرب جعله الله لكم بالاجر المقبول بقيامه وصالح الاعمال وغفر لنا ولكم ذنوبكم ما تقدمت وتأخرت إنه سميع قريب مجيب الدعاء يآرب….

  6. اللهم ادخله على الأمة الإسلامية باكملها بالصحة والعافية؛ وجعله الله كفارة للذنوب وبشرى سارة لكل واحد منا؛ وكل عام وانتم بالف خير يآرب..

  7. نتمني من الأمة الإسلامية ألا تبدر في الأكل : كما قال تعالى في كتابه الكريم (إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين… ) لأننا نلاحظ في هذآ الشهر المبارك تقريبا الكل يبدر في الأكل وللأسف الشديد يقومون برميه في الازبال ؛ وهناك الفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش لم يجد ولو جزءاً بسيطا من هذآ الأكل فاتقوا الله ولا تسرفوا وتبدروا….

  11. ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم الحمدلله في هذآ الشهر المبارك تطمئن القلوب وتكثر فيه قراءة القرآن الكريم وصلاة التراويح ..اللهم جعله لنا ولكم شهرا مباركا ومسح الذنوب وصفحة جديدة خالية من هم الدنيا…

  12. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور..يجب علينا ان نستقبل رمضان المبارك بالخشوع والصلاة وقراءة القرآن الكريم ويمر علينا شهرا بطاعة آلله ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين…

  13. اللهم ان شوقنا لشهر رمضان المبارك الفضيل قد زاد شوقا.. رمضان يقترب والقلب يتاهب؛ اللهم بلغنا رمضان الكريم بلوغ الرحمة والمغفرة وعتقنا من النار اللهم لا تحرمنا مسامع التراويح التي اشتقنا لسماعها منذ سنتين بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا …

  15. في هذآ الشهر المبارك أنزل القرآن الكريم ؛ ولهذا يجب على المسلمين ومسلمات باحترام هذآ الشهر المبارك بقيامه وصالح الأعمال فيه وجعله الله شهرا مباركا وأدخله على الأمة الإسلامية باكملها بالخير والبركة والرزق الواسع يآرب…

  16. اللهم بلغنا رمضان المبارك سالمين معافين لنا ولكم أجمعين يارب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يآرب.

  18. هذآ الشهر المبارك شهر رمضان الكريم ليس شهر متابعة المسلسلات التلفزيونيه التافهة والبرامج التي لامحل لها من الإعراب…لهذا يجب علينا ألا نضيع وقتنا في هذه التفهات التي لا تنفعنا سوى بكثرة المعاصي ….

  19. نحن دائما إما نصوموا من قبلهم أو من بعدهم يعني باللهجة المغربية : كاناكلو راسوا هههههههههههه. وفي نهاية الشهر كنفطروا مع السعودية هههههههههههه …

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