الصورة من الارشيف

الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

2022-04-01 / 7:40 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد مغرب شمس اليوم الجمعة، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ، سيكون بعد غد الأحد، الموافق لـ3 أبريل 2022 م.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ، موافق 01 أبريل 2022م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 03 أبريل 2022م.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

2022-03-31 / 12:46 مساءً
Photo of بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

2022-03-30 / 6:17 مساءً
Photo of السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد الحرام

السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد…

2022-03-29 / 5:10 مساءً
Photo of بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

2022-03-28 / 3:35 مساءً
Photo of وفق ضوابط ومعايير محددة .. عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

وفق ضوابط ومعايير محددة .. عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

2022-03-23 / 12:47 مساءً
Photo of تحت الرعاية السامية طرفاية تحتضن مسابقة حفظ وتجويد القران الكريم…

تحت الرعاية السامية طرفاية تحتضن مسابقة حفظ وتجويد القران…

2022-03-19 / 9:50 مساءً
Photo of التوفيق يبرز إصلاحات المغرب في مجال تأهيل التعليم العتيق

التوفيق يبرز إصلاحات المغرب في مجال تأهيل التعليم العتيق

2022-03-16 / 4:06 مساءً
Photo of الأوقاف تعيد فتح أماكن الوضوء بمساجد المملكة إبتداء من غد الجمعة

الأوقاف تعيد فتح أماكن الوضوء بمساجد المملكة إبتداء من…

2022-03-10 / 8:48 مساءً
Photo of التوفيق يدعو الأئمة لتوحيد خطبة الجمعة و عدم التصرف في مضمونها

التوفيق يدعو الأئمة لتوحيد خطبة الجمعة و عدم التصرف…

2022-03-10 / 12:05 مساءً
Photo of السعودية ..إلغاء اجراءات التباعد وفحص كورونا في الحرمين

السعودية ..إلغاء اجراءات التباعد وفحص كورونا في الحرمين

2022-03-05 / 8:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق