حاليلوزيتش : القرعة الخاصة بالمنتخب المغربي”صعبة للغاية”
هبة بريس _ رياضة
أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش صعوبة المجموعة التي سيتواجد فيها المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العالم المقررة بقطر بداية من شهر نونبر القادم.
وقال حاليلوزيتش في تصريح له بعد انتهاء حفل سحب القرعة :” إنها قرعة صعبة للغاية، ولا توجد هناك فرق صغيرة في المونديال. سأحاول تكرار نفس مع فعلناه مع الجزائر ضد ألمانيا في سنة 2014، وعلينا أن نؤمن بحظوظنا وأن نستعد بشكل جيد”.
ومعلوم أن القرعة وضعت المنتخب الوطني المغربي في مجموعة تضم إلى جانبه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.
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4 تعليقات
يجب تغيير المدرب لانه سب الجمهور
واش مازال مصرين تفقسونا بهاد المدرب فالمونديال ؟
بدا يبكي من الآن، سير بحالك انت وداك الباج لي يجي مرام.
غير على ديك الجملة ديال سأحاول تكرار نفس مع فعلناه مع الجزائر ضد ألمانيا في سنة 2014، خاص يجري عليه لقجع بسبابها و لكن توصلت لواحد القناعة ان تعيين المدرب كيتجاوز لقجع و هناك جهات عليا هي لي كتعين المدرب