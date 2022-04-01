مسؤولة إسبانية تتحدث عن “أخبار سارة” بعد مكالمة سانشيز والملك محمد السادس

هبة بريس _ الرباط

قالت مسؤولة إسبانية إن المحادثة الهاتفية بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وملك المغرب محمد السادس، الخميس، ستجلب “أخبارا سارة في المستقبل”.

ونقلت وكالة “يوربا بريس” الإسبانية أن وزيرة السياسة الترابية والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، لم تكشف تفاصيل المكالمة واكتفت بالتأكيد على أنها ستجلب “بالتأكيد أخبارا سارة لإسبانيا”.

وأوضحت رودريغيز في حديثها إنه من “المهم جدا أن يعرف الإسبان العمل الذي يقوم به رئيس الحكومة لانعاش العلاقات من جديد مع المغرب”.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن “الدفاع عن المصلحة العامة لبلدنا هو ما يميز خارطة الطريق الجديدة هذه التي اتخذها رئيس الحكومة”، في العلاقات مع الرباط.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية أوضح، الأربعاء، أمام الكونغرس الإسباني إن الاتفاق مع المغرب “مهم جدا لأوروبا بأسرها، وبالطبع لإسبانيا والحدود الأوروبية والأندلس وجزر الكناري وسبتة ومليلية”.

والخميس، أعلن القصر الرئاسي الإسباني في بيان عن محادثة هاتفية بين سانشيز ومحمد السادس، أعرب خلالها رئيس الحكومة الإسبانية عن “إرادته في تجديد العلاقة المتميزة بين البلدين”.

وقال البيان إن إسبانيا والمغرب فتحتا “مرحلة جديدة في علاقاتهما، تقوم على الشفافية والاحترام المتبادل والامتثال للاتفاقيات.

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