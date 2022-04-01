بعد توقف لسنتين بسبب كورونا.. عودة برنامج “العطلة للجميع”

هبة بريس

سيستفيد نحو 250 ألف طفل من جميع أنحاء المملكة من البرنامج الوطني “العطلة للجميع” برسم سنة 2022، بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب جائحة “كوفيد -19”.

وستستفيد هذه النسخة، التي أطلقت بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخييم، من برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة، من أجل ضمان تأطير أفضل والرفع من جودة التنشيط التربوي وتنويع البرامج التنشيطية داخل فضاءات التخييم.

ومن أبرز أهداف البرنامج تقديم عرض تخييمي تربوي بخدمات تراعي التنوع والجودة، والرفع من عدد المستفيدين تدريجيا، وتسهيل الولوج للخدمة التربوية في وجه طفولة المناطق القروية، وتطوير المقاربة التشاركية في تدبير البرنامج.

ويتعلق الأمر أيضا ببرمجة المخيمات القارة وأنشطة القرب للأطفال من 07 سنوات الى أقل من 15 سنة، وملتقيات تربوية لليافعين من 15 سنة الى أقل من 18 سنة، وجامعات الشباب من 18 سنة الى 25 سنة، والتداريب التكوينية واللقاءات الدراسية المرتبطة بنشاط التخييم من 18 سنة فما فوق.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يشمل برنامج 2022، بالإضافة إلى خدمات التأمين لفائدة المستفيدين، إنشاء مخيمات صيفية “الجيل الجديد”، وتوسيع شبكة المخيمات بالتنسيق مع المنتخبين والجماعات الترابية، وكذلك الرفع من جودة المطاعم.

علاوة على ذلك، سيتم اعتماد خطط جديدة تأخذ في الاعتبار المعايير الجاري بها العمل في بناء المرافق المدرسية في المخيمات، وإنشاء مساحات إضافية ومراكز جهوية للتكوين التربوي.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي أعطى انطلاقة هذه النسخة، التي سيتم الإعلان عن انطلاقها الفعلي في بداية يونيو، أن دورة هذه السنة ستوفر عشرة أيام عطلة للأطفال بدلا من 15 يوما، وذلك من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة، ولا سيما من خلال إدراج أنشطة جديدة.

وأضاف في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تصبو من خلال هذه المبادرة إلى بلوغ مليون مستفيد كل سنة، مشيرا إلى أنه تم تعبئة كافة الأطراف لضمان نجاح نسخة 2022.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد كرتيتي، في تصريح مماثل، إن نسخة 2022 تتضمن خمس مراحل تمتد كل واحدة منها 10 أيام، حيث ستكون هناك عدة أنشطة في انتظار الأطفال من أجل مساعدتهم على الانفتاح، مضيفا أن عدد المستفيدين المتوقع لهذا العام هو 250 ألف شخص.

وفي ختام هذا اللقاء وقعت الوزارة الوصية والجامعة الوطنية للتخييم اتفاقية بشأن التزام الطرفين من أجل إنجاح برنامج “العطلة للجميع”.

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