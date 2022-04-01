قرعة مونديال قطر تضع المغرب في مواجهة هذه المنتخبات

2022-04-01 / 5:18 مساءً
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هبة بريس

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، عن وضع المغرب في مواجهة منتخب كرواتيا، ثم بلجيكا وكندا في دور المجموعات.

وسيقام المونديال القطري في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 دجنبر المقبل.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيترفع إلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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‫2 تعليقات

  1. c’est un groupe à notre portée.
    La Belgique on a déjà joué contre, ça toujours était serré.
    La Croatie, même pas peur. Ils jouent bien seulement contre les grandes équipes.
    Le Canada c’est du gâteau.
    Notre qualif’ se joue contre la Croatie.
    Inchallah khir.

    Bon ramadan à tous 😉

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