المحمدية.. إيقاف 6 أشخاص تورطوا في سرقة كمية مهمة من المحروقات

2022-04-01 / 4:47 مساءً
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية على النيابة العامة المختصة، صباح يومه الجمعة فاتح أبريل الجاري، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة باستعمال الكسر والتزوير واستعماله.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية قد ضبطت سائق شاحنة صهريجية محملة بـ33 طن من المحروقات وهو في حالة تلبس بسرقة وبيع جزء من حمولتها لمسير مستودع غير مرخص، كما تم توقيف ثلاثة مستخدمين وسائق شاحنة صهريجية ثانية متلبسين كذلك بشراء وتحميل كمية من هذه المواد البترولية بعين المكان، وذلك بغرض نقلها لمحطة للخدمات وبيعها لأصحاب السيارات.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بالمستودع المذكور، الذي يتوفر على 14 مخزن للمحروقات، عن حجز طنين و700 لتر إضافية من مادتي البنزين والغازوال وسيارة خفيفة وثمانية حاويات بلاستيكية كبيرة الحجم، علاوة على ستة أختام بلاستيكية مكسرة وأداة لتثبيت الأختام المزيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الجمعة.

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تعليق واحد

  1. يجب القيام بمراقبة الأختام الموضوعة في الشاحنات الصهريجية و التأكد من صلاحيتها و أيضا من صلاحية آلات الضخ في بعض محطات التوزيع ،الأمر أصبح في غاية الخطورة من جراء ارتفاع أسعار المحروقات

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