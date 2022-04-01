“التعليم” تعلن انطلاق عملية التسجيل بالموسم الدراسي القادم

2022-04-01 / 3:27 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الأولي والابتدائي برسم الموسم الدراسي 2022-2023 .

وجاء في بلاغ للوزارة أنها ” تنهي إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الأولي والابتدائي برسم الموسم الدراسي 2022-2023، قد انطلقت، يومه الجمعة فاتح أبريل 2022، بالمدارس الابتدائية التي تتوفر على أقسام التعليم الأولي المدمجة، بالنسبة للتعليم الأولي، وكذا بجميع المدارس الابتدائية، بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الابتدائي، وستستمر إلى غاية يوم 25 يونيو 2022 كآخر أجل “.

وأهابت الوزارة بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين أربع سنوات، وكذا الذين استوفوا سن التمدرس، المبادرة إلى تسجيل بناتهم وأبنائهم، لدى أقرب مؤسسة عمومية قريبة من مقر إقامتهم أو عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي، داخل هذه الآجال، علما أن كل طلبات التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي الواردة خارجها، ستتم معالجتها، حسب ما تتيحه الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المختارة.

وشددت الوزارة، حسب البلاغ، على إجبارية التعليم الإلزامي للأطفال البالغين سن التمدرس، مؤكدة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية معبأة لمواكبة مختلف العمليات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيلات الجديدة وتوفير شروط تيسيرها، حتى تمر في أحسن الظروف، وتظل رهن إشارة الأمهات والآباء وأولياء الأمور للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات عنها.

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