أردوغان: سنكون سعداء جدا إذا تمكنا من جمع بوتين وزيلينسكي

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، “إننا سنكون سعداء جدا إذا تمكنا من جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول”.

وأعلن أردوغان أنه “إذا تمكنا من جمع الزعيمين (الروسي والأوكراني) في اسطنبول كي يتخذا قرارا لتحويل المسار السلبي الحالي إلى إيجابي، فإننا سنكون سعداء”.

هذا وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين سيجريان اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة عند الساعة 16.00 بتوقيت تركيا (13.00 بتوقيت غرينتش).

وشهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية، ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبرايرالماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

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