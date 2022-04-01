الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: سنكون سعداء جدا إذا تمكنا من جمع بوتين وزيلينسكي

2022-04-01 / 2:20 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، “إننا سنكون سعداء جدا إذا تمكنا من جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول”.

وأعلن أردوغان أنه “إذا تمكنا من جمع الزعيمين (الروسي والأوكراني) في اسطنبول كي يتخذا قرارا لتحويل المسار السلبي الحالي إلى إيجابي، فإننا سنكون سعداء”.

هذا وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين سيجريان اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة عند الساعة 16.00 بتوقيت تركيا (13.00 بتوقيت غرينتش).

وشهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية، ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبرايرالماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي الغنوشي

تونس.. شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي الغنوشي

2022-04-01 / 1:35 مساءً
Photo of عبر الفيديو.. استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

عبر الفيديو.. استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2022-04-01 / 12:43 مساءً
Photo of أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من كييف وتشيرنيهيف

أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من كييف وتشيرنيهيف

2022-04-01 / 9:58 صباحًا
Photo of بتهم بينها “الاستعباد”.. ألمانيا توقف مغربية بعد عودتها من سوريا

بتهم بينها “الاستعباد”.. ألمانيا توقف مغربية بعد عودتها من…

2022-03-31 / 9:47 مساءً
Photo of صحيفة ألمانية: الغرب قد لا يحتمل قسوة العقوبات ضد روسيا

صحيفة ألمانية: الغرب قد لا يحتمل قسوة العقوبات ضد…

2022-03-31 / 8:08 مساءً
Photo of الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان

الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء قرار الرئيس التونسي حل…

2022-03-31 / 7:17 مساءً
Photo of بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي

بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي

2022-03-31 / 7:11 مساءً
Photo of الدفاع الإسبانية: أرسلنا 10 طائرات بالأسلحة إلى أوكرانيا

الدفاع الإسبانية: أرسلنا 10 طائرات بالأسلحة إلى أوكرانيا

2022-03-31 / 6:47 مساءً
Photo of القضاء التركي يطالب بإحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يطالب بإحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

2022-03-31 / 4:12 مساءً
Photo of واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على روسيا

واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على روسيا

2022-03-31 / 12:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق