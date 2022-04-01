الصورة تعبيرية

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد السبت

2022-04-01 / 1:12 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا لمدة ثلاث ساعات، غدا السبت (2 أبريل) بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا الانقطاع، الذي سيستغرق ثلاث ساعات، (من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر صباحا) يعزى لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم السبت 2 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “sitel” تطلق مشروع “محادثة في القلب”

“sitel” تطلق مشروع “محادثة في القلب”

2022-04-01 / 1:22 مساءً
Photo of انطلاق صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من الجفاف قبل موعدها

انطلاق صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من الجفاف قبل موعدها

2022-04-01 / 12:26 مساءً
Photo of تفاصيل سقوط أجنبي مبحوث عنه من طرف “الأنتربول” في قبضة درك طرفاية

تفاصيل سقوط أجنبي مبحوث عنه من طرف “الأنتربول” في…

2022-04-01 / 11:33 صباحًا
Photo of المغرب واتحاد جزر القمر يتعهدان بفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما

المغرب واتحاد جزر القمر يتعهدان بفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما

2022-04-01 / 11:05 صباحًا
Photo of بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تنشر توصيات للسائقين

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تنشر توصيات للسائقين

2022-04-01 / 10:35 صباحًا
Photo of استئنافية الرباط تأمر بإيقاف محمد زيان عن مزاولة المحاماة 3 سنوات

استئنافية الرباط تأمر بإيقاف محمد زيان عن مزاولة المحاماة…

2022-04-01 / 10:05 صباحًا
Photo of أمن العيون يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات

أمن العيون يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات

2022-04-01 / 9:43 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-04-01 / 7:00 صباحًا
Photo of منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

2022-03-31 / 11:22 مساءً
Photo of غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

2022-03-31 / 11:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق