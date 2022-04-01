بوريطة يهاتف نظيره الأوكراني.. والأخير: “علاقات ثنائية ودية بين البلدين”

2022-04-01 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأوكراني دميترو أيفانوفيج كوليبا.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية ودية يتطلعان إلى تعزيزها في كل المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة والتعاون.

هذا ويأتي هذا الاتصال الهاتفي ساعات قليلة بعد قرار الرئيس الأوكراني، سحب سفيرة بلاده بالرباط، بسبب “فشلها في إقناع المملكة بإدانة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا”.

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