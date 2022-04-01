انطلاق صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من الجفاف قبل موعدها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اعتبارا لخصوصية الموسم الفلاحي 2021-2022، شرعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) خلال شهر فبراير 2022 في إنجاز عمليات الخبرة المتعلقة بالإعلان عن الخسائر في المناطق المتضررة والشبه المتضررة من الجفاف.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فيجري حاليا إتمام التقارير التقنية المادية، التي تم استكمالها بالصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية أو الطائرات المُسيرة، إلا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين كانت قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة صرف التعويضات في المناطق المعنية قبل بداية شهر رمضان، أي ابتداء من فاتح أبريل 2022.

وتهم هذه التعويضات 100 % من الرأسمال المُؤَمَّن عليه، و بما أن إجراء الخبرة عادة ما ينطلق ابتداء من شهر أبريل، فإن تسريع هذه العملية من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين قد مكن من تقليص آجال صرف التعويضات للفلاحين بنحو ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، وفي إطار تضامنها مع الفلاحين في السياق الحالي، قررت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين كذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية و منها منح تسهيلات الأداء للفلاحين المتضررين من أجل تمكينهم من مباشرة الموسم الفلاحي المقبل في وضعية أفضل و توزيع جزء من الفائض، في شكل رديد تعاضدية استثنائي لفائدة الفلاحين الشركاء.

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