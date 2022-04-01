رئيس “الفيفا”: أرغب في البكاء حزنا على إيطاليا

2022-04-01 / 12:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، عن حزنه لغياب منتخب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 21 ديسمبر المقبلين.

وفشل المنتخب الإيطالي، حامل لقب بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة والفائز بكأس العالم أربع مرات، في الوصول للعرس العالمي للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 0-1 ضمن المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر.

وقال إنفانتينو في تصريحات لشبكة “راي سبورت” الإيطالية “أشعر برغبة في البكاء، هذا أمر محزن لجميع الإيطاليين”.

وأضاف “كأس العالم للمرة الثانية على التوالي ستقام من دون إيطاليا، إذا تأهلوا للنسخة المقبلة 2026، فسيظل هناك غياب لمدة 12 عاما عن المشاركة بالبطولة”.

وتابع “أتذكر عندما كنت طفلا مشاعر مشاهدة كأس العالم عامي 1978 و1982 هذه هي الأشياء التي تجعلك تقع في حب كرة القدم”.

واختتم “إنه لأمر محزن للأطفال الإيطاليين، لكن هذا هو الوضع، يمكن لـ32 منتخبا فقط التأهل، وكأس العالم تقام كل 4 سنوات حتى الآن”.

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تعليق واحد

  1. لجميع الدول الحق في المشاركة في الأطوار النهائية لكأس العالم، و الكل يتنافس من أجل التأهل ، فلا يمكن ضمان المشاركة سوى بالنتائج المحققة في الإقصائيات، ربما يتأسف الانسان لعدم مشاركة فريق عريق في اللعبة، و لكن يفرح لمشاركة فريق جديد مغمور.

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