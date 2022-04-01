اختفاء اللاعب بلايلي بعد إقصاء الجزائر.. ومدربه: “لا نستطيع الوصول إليه”

هبة بريس - وكالات

أعلن ميشيل دير زاكريان المدير الفني لفريق ستاد بريست الفرنسي، عن عدم تواجد لاعب الفريق، الدولي الجزائري يوسف بلايلي معه في الوقت الحالي.

وذكر زاكريان أن بلايلي لم يعود للفريق، بعد نهاية مهمته مع منتخب الجزائر قبل 3 أيام، بعد أن كان من المفترض أن يعود فوراً للتواجد معه.

وقال المدرب: “لا نستطيع الوصول إليه، ليس لدينا أي جواب حول مكانه، على الأقل يتوجب عليه الاتصال بنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر فشل في التأهل لكأس العالم، بالخسارة أمام الكاميرون، بطريقة قاسية للغاية.

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