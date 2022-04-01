فقدان شخصين في حادث اصطدام بين باخرة وزورق سريع بقرب ميناء طنجة

هبة بريس

أعلنت قبطانية ميناء طنجة المتوسط عن وقوع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادث اصطدام بين زورق سريع وباخرة تابعة لشركة للنقل البحري بالقرب من ميناء طنجة المتوسط.

وأوضح بلاغ للقبطانية أنه “على الساعة 02:49 من يومه الجمعة، وعلى بعد حوالي كيلومتر واحد من ميناء طنجة المتوسط، اصطدم زورق سريع تابع لشركة ‘Svitzer’ يعمل بالميناء مع باخرة ‘Kattegat’ التابعة لشركة النقل البحري FRS Iberia”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “على إثر الاصطدام انقلب الزورق السريع مما تسبب في تسرب المياه إلى داخله وفقدان عضوين من طاقمه”.

وأبرزت قبطانية ميناء طنجة المتوسط أنه “تم مباشرة بعد الحادث استنفار جميع وسائل الإنقاذ التابعة لميناء طنجة المتوسط وللبحرية الملكية وتوجيهها إلى مكان الحادث مدعومة بطائرة هلكوبتير”، مؤكدة أن “الأبحاث مازالت مستمرة بحضور السلطات المعنية من أجل العثور على عضوين من طاقم الزورق المفقودين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0