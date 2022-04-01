استئنافية الرباط تأمر بإيقاف محمد زيان عن مزاولة المحاماة 3 سنوات

2022-04-01 / 10:05 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، حكما بإيقاف محمد زیان عن ممارسة مهنة المحاماة، لمدة 3 ثلاث سنوات وتحميله الصائر.

وجاء الحكم الجديد، بعد إدراج ملف زيان بغرفة المشورة الخماسية المدنية التابعة لاستئنافية الرباط، والتي قررت إدانته بالمنسوب إليه.

وأدين زيان بمخالفات مهنية تتعلق في “تحقير مقرر قضائي وإخفاء أشخاص مطلوبين للعدالة”.

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