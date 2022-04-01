أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من كييف وتشيرنيهيف

هبة بريس - وكالات

قال حاكم إقليمي اليوم الجمعة إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من منطقة كييف بشمال أوكرانيا وإن هذه القوات تتجه نحو روسيا البيضاء.

وذكر الحاكم ألكسندر بافليوك على تطبيق تيليغرام: “نراقب حركة طوابير من المركبات (الروسية) بأحجام مختلفة”.

وقال إن القوات الروسية غادرت قرية هوستوميل. ولكن لم يتسن التحقق من صحة المعلومات.

من جهته، قال حاكم منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا في خطاب مصور اليوم الجمعة إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس: “الضربات الجوية والصاروخية (ما زالت) ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك” مضيفا أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر أن من السابق لأوانه أن تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها لأن القوات الروسية “لا تزال على أرضنا”.

وقالت روسيا يوم الثلاثاء إنها ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف.

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