أمن العيون يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات
أفادت مصادر خاصة، لـ هبة بريس” أن فرقة أمنية تابعة الدائرة السابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية الثانية للأمن بمدينة العيون، قد تمكنت من تفكيك زوال يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، إثنين منهم يبلغان من العمر 18 سنة، فيما الثالث قاصر عمره 17سنة، وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، مع حيازة المخدرات والسلاح الأبيض.
وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم بمدينة الوحدة بالعيون، متلبسين بسرقة سيارة خفيفة من نوع “فياط أونو”، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي أجريت عليهم وبداخل السيارة عن حجز أقراص مهلوسة نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، ومفتاحين خاصين بالسيارات، وكذا سلاح أبيض من الحجم الكبير.
الأبحاث والتحريات التي أجريت مع الموقوفين، من طرف الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، بينت اشتباه تورط القاصر الموقوف في اقتراف سرقات مماثلة همت مجموعة من السيارات من نوع “فياط أونو” رفقة شخص آخر جرى تحديد هويته الكاملة.
تضيف المصادر ذاتها، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر بالجناح المخصص للأحداث، فيما تم إخضاع الراشِدَين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له إرتباط بإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
18 تعليقات
الأمن في المغرب مجرد إشاعة وخصوصا بمدينة سلا وفاس والدارالبيضاء وطنجة. لكن نجد الأمن موجود بكثافة وقت الإحتجاجات السلمية حيت ..
حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهدي ما خلق الى طريق المستقيم السرقة وارتفاع الأسعار الى اين..
ان الله لا يغير من قوم حتى يغيرون ما في انفسهم . حسبنا الله و نعم الوكيل . يجب تكثيف دوريات الأمن واحداث كاميرات المراقبة ..
السرقة في المغرب اصبحت عادية . انفلات أمني خطير خصوصا الاحياء الشعبية . عدم زجر المجرمين واخضاعهم للعقوبات التأديبية. يجب إعادة النظر في الاحكام القضائية وتشديدها ..
القانون يطبق على الفقير فقط الطبقة الغنية في المغرب تفعل الكتير من الإجرام بدون محاسبة نعم لا نريذ الإجرام نريد القانون يطبق على كل الفئات في المغرب ليس الفقراء فقط
الأمن يقوم بدوره التام فقط في كسب عدد كبير من المخالفات المرورية و الديباناج تجده ليل نهار في المدن و الأحياء منهم الشعبية يجولون في الشوارع و الأزقة لكن فيما يخص أمن و سلامة المواطن تجد دورية واحدة كذلك فقط من اجل تحرير المخالفات بالترصد و اخد الرشاوي من المواطنين، بعض الأحيان بمخالفات وهمية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
الأمن يسجل حضوره في المسبرات والإحتجاجات المؤطرة لقمعها اما المجرمون يصولون في الشوارع بدون رقيب ولا حسيب .حسبناالله ونعم الوكيل ..
بلاد الأمن والقانون والديمقراطية اسطوانة قديمة نسمعها كل نهار لكن عندما ترى الواقع تصطدم جرائم . إغتصاب . قتل .ظلم وو…
اللهم اكفنا شرهم وشر كل المجرمين دقة ساعة الصفر في حق كل من سولت له نفسه سرقة مال او اي ممتلكات لشخص اخر ان تطبق في حقه اقصى العقوبات..
جزاكم الله تعالى خير الجزاء ايها الابطال ،لكن بارك الله فيكم نريد محاربة الجريمة بكل أنواعها كقطاع الطرق ناهبي المال العام وباقي المنظمات الإرهابية الأخرى التي تسرق في الخفاء ..
الحمدلله وتحية خاصة إلى الامن الوطني. وشكرا لهم على يقضتهم والله يحفظ لينا بلادنا ويخل لينا ملكنا ويطول ليه في العمر .الله الوطن الملك..
الله ينصر رجال الامن في المغرب ويحفظهم ويرعاهم على الجهود القيمة التي يقومون بها لحراسة المواطن المغربي والتراب الوطني.اعزكم الله ورعاكم وحفظكم مزيدا من الجهود
لامكان للخونة في وطننا إما يعيش المغاربة بسلام وإما سيفتحون باب جهنم على أنفسهم نحن نصرتنا في شعارنا الخالد الله الوطن الملك…
المغرب عاش حرا وسيبقى حرا بلد العز والكرامة بلد الشهامة الله ينصركم يا ابطال تحية خاصة لرجال الامن حتى يبقى المغرب بلد السلم والامن ..
كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية التي تسهر على سلامة وأمن واستقرار الوطن على المواطن المغربي التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لحماية وطننا الغالي من الخونة والعملاء ..
يجب محاكمة كل أشكال العصابات التي تسرق ممتلكات المواطنين ويجب تنفيذ الإعدام شنقا في حقهم بدون رحمة ولا شفقة…
يجب تكثيف وزيادة رجال الامن بالمغرب وتوزيعهم بمختلف المحاور والأحياء الشعبية وتشديد عقوبة السرقة خصوصا العصابات المنظمة التي تبيعها في اسواق المتلاشيات..
اللهم اهدي جميعا كل المنحرفين الى الطريق المستقيم واتقوا عنهم..