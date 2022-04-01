“التعليم”: الإعلان عن لائحة الأحرار المقبولين في امتحان نيل شهادة BTS

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS) دورة ماي 2022.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه اللوائح تم نشرها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma.

وأضافت أن مراكز امتحان نيل شهادة التقني العالي ستعمل على توجيه استدعاءات إلى المترشحات والمترشحين المقبولين، الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح، لاجتياز اختبارات هذا الامتحان.

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