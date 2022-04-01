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اتحاد جزر القمر يرحب بالموقف “المتبصر” لإسبانيا

2022-04-01 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ و م ع

جدد اتحاد جزر القمر دعمه “المستمر واللامشروط” لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد” للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء، مشيدا بالموقف الأخير “العادل والمتبصر” لإسبانيا بشأن هذه القضية.

وذكر بلاغ مشترك، صدر في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب واتحاد جزر القمر، المنعقدة اليوم الخميس بالداخلة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر المكلف بالجالية والفرنكفونية، السيد ظهير ذو الكمال، “جدد دعم اتحاد جزر القمر المستمر واللامشروط للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومغربية الصحراء وكذا مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مجددا دعم بلاده الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام”.

وأكد البلاغ أن اتحاد جزر القمر، وهو أول بلد افتتح قنصلية في العيون، “تلقى بارتياح كبير الموقف العادل والمتبصر الذي اتخذته مملكة إسبانيا، من خلال اعترافها بمخطط الحكم الذاتي، الأكثر جدية وواقعية ومصداقية على المستوى الإقليمي”، مضيفا أن حكومة جزر القمر رحبت بهذا “المنعطف الحاسم” في الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ويندرج انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ونظيره من اتحاد جزر القمر، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني، لإعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي.

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