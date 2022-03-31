سعيد الزايدي

الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

2022-03-31 / 10:05 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل من مساء اليوم الخميس 31 مارس 2022، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم

ويعرف أن اعتقال سعيد الزايدي النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، جاء بناء على شكاية تقدم بها مستثمر عقاري تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه، حيث تم بناء على الشكاية نصب كمين محكم للمتهم، ليتم توقيفه في الرباط بتاريخ 5 أكتوبر الماضي متلبسا بتلقي رشوة قدرها 40 مليون سنتيم

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