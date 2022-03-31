الصورة تعبيرية

بتهم بينها “الاستعباد”.. ألمانيا توقف مغربية بعد عودتها من سوريا

2022-03-31 / 9:47 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

أعلنت النيابة الفدرالية في ألمانيا توقيف أربع ألمانيات في فرانكفورت بعد عودتهن إلى بلدهن من سوريا حيث كنّ محتجزات في مخيم “روج” شمال شرق البلاد.

والموقوفات كن ضمن 10 نساء و27 طفلا عادوا مؤخرا إلى بلادهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن النيابة أن النساء الأربع، وإحداهن تحمل أيضا الجنسية المغربية، أوقفن عند نزولهن من الطائرة، أمس الأربعاء، ويُشتبه أن إحداهن “ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بسبب استعبادها امرأة تنتمي إلى الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية في الموصل العراقية”.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت عن عملية وصفتها بأنها “صعبة للغاية” لإعادة أولئك، ووصفت العملية بأنها “واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع التي أجرتها ألمانيا”.

وقالت الخارجية في بيان إن “معظم الأطفال الألمان الذين يعيشون في ذلك المخيم المكتظ في ظروف غير صحية في شمال شرق سوريا، عادوا الآن إلى ألمانيا”، وأضافت أنهم “في النهاية “ضحايا تنظيم “داعش”، ولديهم الحق في مستقبل أفضل”

وأشارت إلى أنه “لم يبق سوى بعض الحالات الخاصة” وأن العمل جار “على حلول فردية لهم”.

ويؤوي مخيم “روج” الذي تشرف عليه القوى الكردية، عشرات آلاف اللاجئين، ويُحتجز فيه أيضًا نحو 200 طفل فرنسي، 90% منهم دون 12 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة ألمانية: الغرب قد لا يحتمل قسوة العقوبات ضد روسيا

صحيفة ألمانية: الغرب قد لا يحتمل قسوة العقوبات ضد…

2022-03-31 / 8:08 مساءً
Photo of الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان

الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء قرار الرئيس التونسي حل…

2022-03-31 / 7:17 مساءً
Photo of بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي

بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي

2022-03-31 / 7:11 مساءً
Photo of الدفاع الإسبانية: أرسلنا 10 طائرات بالأسلحة إلى أوكرانيا

الدفاع الإسبانية: أرسلنا 10 طائرات بالأسلحة إلى أوكرانيا

2022-03-31 / 6:47 مساءً
Photo of القضاء التركي يطالب بإحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يطالب بإحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

2022-03-31 / 4:12 مساءً
Photo of واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على روسيا

واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على روسيا

2022-03-31 / 12:29 مساءً
Photo of مسجد “آيا صوفيا” يستعد لأول “تراويح” منذ 88 عاما

مسجد “آيا صوفيا” يستعد لأول “تراويح” منذ 88 عاما

2022-03-31 / 11:35 صباحًا
Photo of روسيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في هذه المناطق

روسيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في هذه المناطق

2022-03-31 / 7:30 صباحًا
Photo of هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع “ماكدونالدز” شرقي البلاد

هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع “ماكدونالدز” شرقي…

2022-03-30 / 11:21 مساءً
Photo of روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء…

2022-03-30 / 10:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق