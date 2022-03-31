محلل سياسي : العلاقات المغربية الاسبانية أصبحت موسومة بالأهمية الأستراتيجية

هبة بريس _ ع عياش

قال محمد بودن ان ” مضامين بلاغ الديوان الملكي بخصوص المحادثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز تعكس ارادة مشتركة للعمل من أجل مستقبل العلاقات المغربية الاسبانية على أساس احترام المصالح الجوهرية و القضايا الرئيسية و على رأسها الوحدة الترابية”

ويرى بودن ان” الأسس التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2021 مكنت من حصول تراكم ايجابي ومثمر في مسيرة العلاقات بين البلدين ،والرسالة التي توصل بها جلالة الملك محمد السادس من رئيس الحكومة الاسبانية مثلت منعطفا تاريخيا في مقاربة اسبانبا لقضية الصحراء المغربية و بالتالي فالمنطق الاسباني الجديد الذي لا يضر بالمصالح العليا للمملكة المغربية مهد الطريق لانتقال العلاقات نحو نطاق أوسع يقوم على نمو متجدد للثقة الاستراتيجية و تعميق التعاون العملي والتنسيق في مختلف القضايا الاقتصادية ،السياسية ،الأمنية و الترتيبات الجيو – استراتيجية ”

وسجل الأخير انه “ثمة توجيهات ملكية واضحة بخصوص تنشيط عملية الاتصال وتوسيعها و تبادل الزيارات بين وفود البلدين وتحويل التوافق الهام الى خارطة طريق و أعمال منتظمة في اطار شراكة متعددة الأبعاد، و الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة المغرب في الأيام القليلة القادمة تمثل مناسبة في منتهى الأهمية لاغتنام فرص المرحلة الجديدة للعمل و التشاور بين البلدين”

واكد بودن على ” الدور الريادي والحاسم لجلالة الملك محمد السادس في إطلاق فصل جديد ومرحلة هادفة للعلاقات المغربية الاسبانية مثل مصدر قوة وركيزة لتنمية العوامل البناءة للعلاقات الثنائية وفق منظور يقوم على منطق عقلاني و شامل و صريح و معزز للتفاهم المتبادل”

واقتنع رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية ان” الواقع الجديد للعلاقات المغربية الاسبانية أصبح موسوما بالأهمية الأستراتيجية التي يمثلها البلدان لبعضهما و قد برز هذا بجلاء في دفاع رئيس الحكومةَ الاسبانية عن خياره الواقعي بخصوص وجاهة مبادرة الحكم الذاتي أمام البرلمان الإسباني”

وسجل بودن في تصريح خص به موقع هبة بريس ان ” الموقف الاسباني الجديد و المواقف الدولية المتزايدة الداعمة لوجاهة ومصداقية و واقعية مبادرة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية تعبر كذلك عن المكانة الإقليمية التي تتمتع بها المملكة المغربية وثقلها الاقليمي و القاري بفضل رؤية ملكية شاملة و متبصرة ومنتجة للحلول ورائده في طرح المبادرات”

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