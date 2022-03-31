أجراء “سامير” يطاليون بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد

2022-03-31 / 9:01 مساءً
0
هبة بريس _الرباط

نظم التقنيون والأطر العاملون بشركة سامير بالمحمدية، وقفة احتجاجية ثانية، يوم الخميس 31 مارس 2022 مع تنظيم مسيرة حاشدة من باب مدخل الإدارة حتى الشارع على الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والرباط.

وركزت الكلمة للمكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير والشعارات المرفوعة في الوقفة الاحتجاجية على المطالبة، بتوضيح مستقبل العاملين بالشركة والعمل على صرف كل الأجور والاشتراكات في صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية والمعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين والمتقاعدين الذين فقدوا أكثر من 40% من مدخولهم الشهري.

كما طالبوا بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، لمواجهة المجهول الذي دخلته السوق العالمية في ظل الحرب المفتوحة بين روسيا والغرب ومحاولات تحييد النفط الروسي من المعادلة الدولية للطاقة.

وأوضح بلاغ صحفي أنه من. ” المقرر الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر بغاية حمل السنديك على تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغلوأساسا في الأجور والتقاعد، وتجديد الدعوة للمسؤولين في المسطرة القضائية وخارجها لإنقاذ شركة سامير من الضياع والمحافظة على مساهماتها المتعددة لفائدة المغرب والمغاربة في زمن الزلزال القوي لسوق الطاقات”.

واشار البلاغ الصحفي إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي :”في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانتصار الغازوال على البنزين في الثمن ليقترب من 15 درهم للتر، وأمام الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016″.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

2022-03-31 / 11:22 مساءً
Photo of غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

2022-03-31 / 11:09 مساءً
Photo of الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

2022-03-31 / 10:05 مساءً
Photo of مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين بجماعة فاس

مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين…

2022-03-31 / 8:19 مساءً
Photo of غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة البرلمانية

غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة…

2022-03-31 / 6:44 مساءً
Photo of الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و الفضية

الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و…

2022-03-31 / 5:14 مساءً
Photo of تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون جديد

تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون…

2022-03-31 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-31 / 4:41 مساءً
Photo of طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول الدولي

طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول…

2022-03-31 / 4:29 مساءً
Photo of إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

2022-03-31 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق