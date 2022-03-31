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شركة إسبانية تربط بين مراكش وفونشال البرتغالية

2022-03-31 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الطيران الإسبانية “بينتر”، التي يوجد مقرها بجزر الكناري، اليوم الخميس، عن إطلاق خط جوي في الصيف المقبل يربط بين مراكش وفونشال، حاضرة جزيرة ماديرا البرتغالية.

وذكر بلاغ لـ “بينتر” أن شركة الطيران ستؤمن رحلتين في الأسبوع ابتداء من 03 يوليوز القادم وإلى غاية 25 شتنبر 2022، وذلك بمعدل رحلتين يومي الخميس والأحد.

وأوضحت الشركة أنها ستسير هذه الرحلات بواسطة طائرة من طراز “ATR 72” تتسع لـ 72 مسافرا، مؤكدة أن إطلاق هذا الخط هو ثمرة عمل مشترك بين “بينتر” والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وأشارت “بينتر” أيضا إلى تعزيز الربط الجوي بين المغرب وجزر الكناري خلال أشهر الصيف، لاسيما انطلاقا من مدينتي مراكش وأكادير، مع رحلة إضافية على كل خط.

هكذا، سيشمل برنامج “بينتر” كذلك رحلة إضافية بين أكادير وكناريا الكبرى، إلى جانب رحلتين مبرمجتين يومي الثلاثاء والسبت. وستبرمج الرحلة الجديدة يوم الخميس.

من جهة أخرى، ستسير “بينتر” خلال الفترة ما بين 05 يوليوز و13 شتنبر، خطا جويا أسبوعيا بين مراكش وكناريا الكبرى (الثلاثاء)، فضلا عن رحلتين مبرمجتين يومي الخميس والأحد. كما ستحظى مراكش برحلة مباشرة نحو تنيريفي كل يوم سبت بين 23 يوليوز و10 شتنبر.

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