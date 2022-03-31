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العربية لغة رسمية في فيفا

2022-03-31 / 8:27 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالأغلبية، على اعتماد اللغة العربية، من بين اللغات الرسمية للاتحاد الدولي “فيفا”.

خلال الجمعية العمومية الـ72 للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس 31 مارس 2022، صادقت أغلبية اتحادات كرة القدم العالمية، على مقترح اعتماد اللغة العربية من بين اللغات الرسمية التواصلية في الاتحاد الدولي “فيفا”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قال، في بلاغ له، السبت 18 دجنبر 2021: “تقديرا لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اقتراحا بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا”.

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