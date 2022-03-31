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قبيل قرعة كأس العالم.. دعوة للفيفا لطرد إيران

2022-03-31 / 7:54 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفرض عقوبات على إيران على خلفية منعها النساء من دخول ملاعب كرة القدم في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان إن “السلطات الإيرانية منعت عشرات الإيرانيات من دخول ملعب الإمام رضا لكرة القدم في مدينة مشهد في 29 مارس الجاري، ربما باستخدام القوة المفرطة”.

وطالبت المنظمة “الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستخدام نفوذه مع السلطات الإيرانية للمطالبة بإلغاء حظر دخول الملاعب التمييزي على النساء في إيران على وجه السرعة وضمان المساءلة عن الانتهاكات”.

وذكرت المنظمة في بيانها أن “السلطات منعت النساء، بما في ذلك من اشترَيْن تذاكر، من دخول الملعب الرياضي في مشهد بمحافظة خراسان لمشاهدة مباراة تأهيلية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين إيران ولبنان”.

وأِشارت إلى أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر نساء تجمعن أمام الملعب يزعمن أن السلطات استخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهن.

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