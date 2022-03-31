راشيد الطالبي العلمي

رئيس مجلس النواب يتباحث مع مسؤولة أذربيجانية

2022-03-31 / 7:41 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ،اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع أمينة المظالم بجمهورية أذربيجان، السيدة سبينة علييفا ، التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب ، أن راشيد الطالبي العلمي أشاد خلال هذا اللقاء ، بمستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في مختلف الميادين، مستحضرا بالمناسبة المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وأضاف المصدر، أنه تم أيضا خلال اللقاء اطلاع المسؤولة الأذربيجانية على أبرز اختصاصات مجلس النواب على مستوى التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وعلاقته بعدد من المؤسسات وفق ما نص عليه دستور 2011.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، جدد رئيس مجلس النواب التنويه بالموقف الإيجابي والثابت لجمهورية أذربيجان إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جهتها، استعرضت سبينة علييفا أدوار مؤسسة المظالم بجمهورية أذربيجان والاختصاصات المنوطة بها، وقدمت لرئيس مجلس النواب نسخة من التقرير الأخير للمؤسسة والمتعلق بحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة الى أن السيدة سبينة علييفا شاركت في اجتماع أعضاء جمعية الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنته مؤسسة وسيط المملكة بالرباط يومي 29 و30 مارس 2022.

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