بايدن يعلن اللجوء إلى احتياطي النفط الأميركي

هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن هناك تقارير عن قيام نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوضع مستشاريه قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا إحباط محاولات موسكو لاستخدام الطاقة كسلاح.

وقال بايدن في كلمة بشأن إجراءات إدارته للتحكم في أسعار الوقود “قررت إطلاق مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر”.

وأضاف بايدن أن خطته “تهدف إلى وقف الأذى الذي يسببه ارتفاع أسعار الطاقة للأسر الأميركية”، مبينا أن “الحرب الروسية على أوكرانيا ساهمت في زيادة أسعار الوقود”.

واتهم بايدن شركات النفط الأميركية بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأميركيون أسعار بنزين مرتفعة”، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.

وتابع الرئيس الأميركي أن “هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم”.

وشدد أيضا أنه سيفعل كل شيء للتخلص من الحاجة للطاقة والمواد الأولية القادمة من روسيا والصين.

وذكر بايدن أن “هناك تقارير عن أن بوتين وضع بعض مستشاريه في الإقامة الجبرية، ولكن لا تأكيد لذلك”، مؤكدا العمل “على إحباط خطط بوتين في استخدام الطاقة كسلاح بيده”

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