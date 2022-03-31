الدفاع الإسبانية: أرسلنا 10 طائرات بالأسلحة إلى أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أفادت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، بأن بلادها أرسلت ما مجموعه 10 طائرات تحمل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.

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وقالت الوزيرة، اليوم الخميس: “حتى الآن قمنا بتوجيه 10 طائرات بالمعدات الهجومية”.

وذكرت أيضا أن إسبانيا قد أرسلت المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مدريد تريد أن “تساعد السكان الأوكرانيين قدر الإمكان”.

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