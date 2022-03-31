غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

طالب حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع “الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة غلاء أسعار مواد البناء، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.

ووجه رئيس الفريق النيابي “للتقدم والاشتراكية” طلبا للجنة الداخلية لمناقشة الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمواجهة غلاء أسعار مواد البناء.

وأكد حموني في ذات الطلب أن غلاء أسعار المواد الخاصة بالبناء لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ومالية كبيرة.

وطلب بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة للحد من تأثيرات غلاء أسعار مواد البناء.

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