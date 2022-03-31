صحيفة : مطالب بالإسراع في فتح قنصلية أميركا بالصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن بعض القادة العرب طالبوا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال جولته في الشرق الأوسط، بتحديد موعد لفتح قنصليات بلاده في الصحراء المغربية والقدس.

وقالت ذات الصحيفة ان بلينكن تجنب أي التزام بشأن موعد فتح هذه القنصليات، بحسب الصحيفة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصير القنصليات التي وعدت بها الولايات المتحدة بالفعل – إحداهما لخدمة الفلسطينيين في القدس والأخرى في الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو- معلقة منذ الأيام الأولى لإدارة بايدن.

وأكدت أن هاتين القنصليتين لم يتم ذكرهما في خطة إنفاق إدارة بايدن البالغة مليار دولار لبنود وصيانة الأمن في السفارات والمجمعات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما قد يعني أنهما قد لا يتم فتحهما قبل نهاية العام المقبل.

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