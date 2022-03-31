الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و الفضية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف المشروع إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة” في إطار قانون المالية 38-07 للسنة المالية 2008، والذي يهدف إلى إحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرتفقين.

و تم لهذا الغرض إحداث مقابل عن هذه الخدمات بواسطة المرسوم رقم 2.07.1263، ويتعلق الأمر بخدمة استعمال المرتفقين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخدمة تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر المقبول لدى الجمارك.

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