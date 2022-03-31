تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون جديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

وخلال اجتماعه، تداول مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.224 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه رياض مزور، الصناعة والتجارة، بالنيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، المحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.93.135 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، كإحدى مؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، تنظم وفقا للقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ويوجد مقرها بتطوان.

و بموجب مشروع المرسوم، ترتبط مهام المعهد الوطني للفنون الجميلة بالتكوين الأساسي وبالتكوين المستمر وبالبحث العلمي والفني والتقني ونشر المعرفة في ميادين الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصميم والفنون البصرية السردية والرقمية والمحافظة الوقائية للأعمال الفنية وترميمها، والميادين المرتبطة بها، وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد تداريب وندوات وملتقيات علمية تتصل بهذه الميادين.

وينص المشروع، الذي يحدد أيضا طريقة تسيير المعهد وهيكله الإداري، على أن الدراسة به تُنظم حسب نظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD)، وتتم عبر أسلاك ووحدات، وتحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية تعريف المسالك والوحدات المكونة لها، وجذوعها المشتركة، وعناصر ملفاتها الوصفية، والغلاف الزمني المخصص لها، وكذا شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات وتنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

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