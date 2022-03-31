طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول الدولي

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مأذون، أن عناصر الدرك الملكي البحري بمدينة طرفاية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة، أول أمس الاربعاء 30 مارس الجاري، مواطنا اجنبي من جنسية انجليزية يبلغ من العمر 51 سنة،مبحوث عنه على الصعيد الدولي ” الانتربول ” بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الأمريكية.

وكانت عناصر الدرك الملكي البحري المرابطة بميناء طرفاية، قد أوقفت المشتبه فيه بعدما ولاج ميناء طرفاية من أجل تزويد قاربه المطاطي بالوقود إلا أن عناصر الدرك الملكي، طالبته بجواز سفره والذي تبين من خلال مراقبته أنه مزور، لتبدأ سلسلة من التحقيقات قبل اقتياده الى سرية طرفاية، لأجل استكمال البحث ومعرفة من أي جهة جاء وإلى أين كان ينوي الذهاب.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الامريكية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

وتعد هذه العملية النوعية هي الأولى على صعيد إقليم طرفاية، بعد مجموعة من العمليات والتي إستطاعت من خلالها مصالح الدرك الملكي البحري، تحت قيادة قائد السرية، وبإشراف مباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية العيون الساقية الحمراء، من توقيف العديد من الخارجين عن القانون واحباط مجموعة من عمليات الهجرة السرية.

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