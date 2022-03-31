رغم وفاته منذ 12 سنة .. أغنية لمايكل جاكسون تحقق 900 مليون مشاهدة

2022-03-31 / 4:12 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بالرغم من مرور 12 عاما على وفاة “ملك البوب” الأمريكي، مايكل جاكسون، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 50 عاما، مخلفا وراءه العديد من الروائع الغنائية التي غيرت شكل الموسيقى حول العالم للأبد.

إلا أن أغاني مايكل جاكسون مازالت قادرة على تحقيق مشاهدات عالية ، حيث تخطت أغنية They Don’t Care About Us 900 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، وذلك رغم طرحها من 12 عاما.

و الجدير بالذكر أن مايكل جاكسون هو مغني وكاتب أغاني أمريكي وراقص، حقق شهرة مدوية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب أسلوبه المميز في الرقص والغناء، كما أنه من أكثر الفنانين مبيعا على مر التاريخ، مع مبيعات تصل إلى 350 مليون تسجيل في كافة أنحاء العالم.

وترك جاكسون الحائز على جائزة “غرامي” الموسيقية العريقة 15 مرة في مسيرته الفنية بصماته الفريدة في عالم الغناء، وهو أحد أهم الشخصيات الثقافية والفنية في القرن الـ20.

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